The Voice du 25 mars : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay des 5èmes auditions à l’aveugle)

5 ( 4 )

The Voice du 25 mars 2023, résumé et replay – C’est parti pour la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes, qui sont remplies pour moitié désormais !







Publicité





On écoute le premier talent à l’aveugle. David, 31 ans, interprète « Circle of life » d’Elton John. Amel Bent se retourne, elle est choquée d’être la seule. Il rejoint donc son équipe.

Lola, 19 ans, chante « Imaginer l’amour » de Juliette Armanet. Bigflo et Oli se retournent en même temps que Vianney sur la fin de la chanson ! Zazie et Amel les rejoignent au dernier moment. Elle choisit de rejoindre Vianney !







Publicité





Anela, 22 ans, a plus d’un million d’abonnés sur TikTok. Elle chante « Traitor » d’Olivia Rodrigo. Personne ne se retourne !



Publicité





Place à Abram, 33 ans, qui vit dans la rue. Il chante « Cornerstone » de Benjamin Clementine. Bigflo et Oli, Amel et Zazie se retournent très vite. Vianney les suit, carton plein ! Les coachs sont debout et le public lui réserve une ovation. Il choisit de rejoindre Amel Bent !

Maxime, 24 ans, chante « Il en faut peu pour être heureux » du Livre de la Jungle. Personne ne se retourne !

Maryline, 24 ans, reprend « Je suis malade » de Serge Lama. Amel se retourne la première, suivie des trois autres coachs. Carton plein donc ! Elle hésite et choisit de rejoindre Vianney.

Remy Jay, 25 ans, est pompier et il chante « Shivers » d’Ed Sheeran. Aucun coach ne se retourne !

La soirée continue avec Jade, 18 ans, chante « Mon idole » de Janie. Amel et Zazie se retournent. Zazie bloque Amel pendant qu’elle parle à Jade ! Jade rejoint donc Zazie.

Jade Nahomy, 28 ans, reprend « Crazy in love » de Beyoncé. Vianney se retourne, suivi par Bigflo et Oli. Elle choisit Bigflo et Oli.

Orion, 29 ans, chante « Hélène » de Rock Voisine. Personne ne se retourne.

Ylazia, 32 ans, interprète « Physical » de Dua Lipa. Vianney est le seul à se retourner, elle rejoint donc son équipe.

Place à Enrico, 26 ans, qui chante « Mourir sur scène » de Dalida. Aucun coach au rendez-vous !

On continue avec les Doya, 27 et 28 ans, deux soeurs qui reprennent « Ave cesaria » de Stromae. Bigflo et Oli sont les seuls à se retourner, elles rejoignent donc son équipe.

The Voice du 25 mars 2023, le replay

Cette cinquième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 5ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 1er avril 2023 pour le prime 6 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note