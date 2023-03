« Miss » : votre film inédit ce soir sur France 2 (26 mars)

5 ( 9 )

« Miss » c’est le film inédit avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, et Isabelle Nantyqui vous attend ce soir, dimanche 26 mars 2023, sur France 2.







A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV.







« Miss » : l’histoire

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault de Montalembert, Stéfi Celma



« Miss » : la bande-annonce

