« 20 ans à nouveau » : votre téléfilm ce 19 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 10 )

« 20 ans à nouveau » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 19 avril 2023 – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « 20 ans à nouveau ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« 20 ans à nouveau » : l’histoire

Maggie Turner est une brillante avocate chez Luckman, Reed et Baxter, un cabinet prestigieux de Chicago où elle va même peut-être être promue collaboratrice associée. Mariée depuis quinze ans à Josh, un professeur d’histoire, elle a sentiment qu’elle le déçoit et qu’il ne supporte plus de devoir faire des efforts pour la soutenir. Des tensions se font sentir. Alors qu’ils sont en route pour aller chez les parents de Maggie qui fêtent leurs quarante ans de mariage, Maggie se demande si leur couple n’est pas contruit sur de mauvaises bases.

20 ans à nouveau, interprètes et personnages

Avec : Katie Findlay (Maggie Turner), Wyatt Nash (Josh Turner), Marshall Williams (Rick Morgan), Brynn Godenir (Carrie Bowedin)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre avec une star ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note