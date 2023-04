Ici tout commence du 19 avril : Louis déterminé (résumé + vidéo épisode 646)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 19 avril, résumé et vidéo extrait épisode 646 – L’appel de Claire n’a pas suffit à rassurer Louis dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, contre l’avis d’Olivia, Louis est déterminé à retrouver sa mère par lui-même !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 19 avril 2023 – résumé de l’épisode 646

Louis s’inquiète pour sa mère. Il n’arrive pas à la joindre alors, il imagine le pire. Olivia, de son côté, essaie de relativiser. Elle pense qu’il faut la laisser tranquille et attendre qu’elle décide de revenir vers eux… Mais Louis ne veut pas abandonner, il compte bien la retrouver.

Kelly, elle, est complètement surexcitée. Elle est prête à tout pour plaire à son idole. Et Charlène et Billie jouent les entremetteuses pour Jude.



Ici tout commence du 19 avril 2023 – vidéo premières minutes

