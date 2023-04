« Le syndrome du Playmobil » : le spectacle inédit d’Elodie Poux ce soir sur W9 (6 avril)

5 ( 10 )

Le spectacle d’Elodie Poux au programme TV de ce jeudi 6 avril 2023 – « Le syndrome du Playmobil », c’est le spectacle inédit diffusé ce soir sur W9. L’occasion de passer une belle soirée à rire devant votre petit écran !







A suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay gratuit sur 6play.







« Le syndrome du Playmobil » : le spectacle ce 6 avril 2023 sur W9

Élodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Découvrez quelques images de ce qui vous attend ce soir.



Pour en voir plus, rendez-vous sur W9 dès 21h05.

