Demain nous appartient du 6 avril : Nordine entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1399 en avance)

5 ( 12 )

Demain nous appartient du 6 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1399 de DNA – Nordine est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Victime d’un grave accident, Nordine a été opéré d’urgence et les médecins ne peuvent pas se prononcer !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 6 avril 2023 – résumé de l’épisode 1399

A l’hôpital Saint-Clair, Nordine est entre la vie et la mort. Il a d’importantes lésions cérébrales. Le Docteur Leclerc ne peut pas assurer à Martin que Nordine se réveillera… Manon est anéantie.

Martin est confronté par une femme de son passé. Des visions d’espoir apaisent la peine d’Audrey et de Benjamin. Et Bart et Adèle sont incapables de passer à autre chose.



Demain nous appartient du 6 avril 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

