Un si grand soleil du 25 avril : Aline ne s’est pas suicidée (résumé et vidéo épisode 1133 en avance)

Un si grand soleil du 25 avril, spoiler résumé de l’épisode 1133 en avance – Que va-t-il se passeer demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce mardi 25 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Auger et Loupiac ont été mis en examen dans l’affaire Delclos mais tous les deux restent libres pendant l’instruction. Alex ne croit pas au mobile du chantage, il pense que le dossier est vide ! Il ne comprend pas l’intérêt de Loupiac mais Aya lui rappelle qu’ils ont retrouvé le téléphone prépayé chez lui. Alex pense qu’il dit la vérité… Manu ne sait pas quoi penser.







Louis ne comprend pas Kira, qui va sécher une éval importante pour vendre des compléments alimentaires. Lors de l’évaluation, Sabine demande si quelqu’un sait où est Thaïs… Personne ne sait, Kira fait mine de ne pas aller bien et demande à aller aux toilettes. Kira sort du lycée et rejoint Thaïs ! Elles assistent à la formation Tip Green. Jules annonce que les 50 premiers à vendre les produits de leurs valises auront 50% de réduction sur l’achat de la suivante.



Virgile et Eve font le point pour l’enquête à la manade. Eve remercie Virgile et il lui dit qu’il sera toujours là pour elle.

A la formation Tip Green, Jules met en avant Kira et la prend en exemple.

Au commissariat, Manu reprend le dossier sur Aline Delclos. Il interroge Hugo, il lui demande si elle aurait pu ingurgiter les médocs sans liquide puisqu’ils n’ont retrouvé aucun contenant ! Hugo est convaincu que c’est impossible qu’elle ait avalé ça sans eau. Incompréhensible pour Manu…

A la manade, Virgile se présente. Il dit vouloir parler à Aline. Il rencontre le proprétaire, Fred Sauzet, qui l’informe qu’Aline est décédée. Il lui propose de lui faire visiter la manade.

Jules parle avec Thaïs et Kira, il leur raconte son parcours. Il veut révolutionner son domaine d’ici deux ans et il leur dit qu’il va les monter au sommet. Kira rentre ensuite chez elle, Claire a été informée par le lycée qu’elle a été malade toute la journée. Elle lui demande où elle était, Kira dit qu’elle a voulu prendre l’air. Claire ne la croit pas et lui dit d’arrêter de lui mentir. Kira refuse de parler et lui dit qu’elle va se coucher.

Louis appelle Kira, elle lui dit que sa formation était géniale. Louis a prétexté auprès de Sabine avoir reçu un sms de Kira qui rentrait chez elle car elle était malade. Louis continue de lui dire que Tip Green c’est surement de l’escroquerie…

Manu annonce à Becker qu’il y a du nouveau dans l’affaire Delclos. Elle a du prendre du thé pour avaler les médicaments mais ils n’ont rien trouvé à côté de la rivière. Avec Hugo, ils lui annoncent qu’elle ne s’est pas suicidée !

