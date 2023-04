« Je te promets » : y aura-t-il une saison 4 ? Réponse !

5 ( 9 )

Je te promets saison 4 – Ce lundi soir sur TF1, les téléspectateurs ont pu assister au final de la saison 3 de la série Je te promets. Et avec une bande-annonce où TF1 annonçait qu’il s’agissait des « ultimes épisodes », vous devez vous demander s’il s’agit de la fin ou s’il y aura une saison 4…







Et la réponse est non, il n’y aura pas de saison 4 !







En effet, selon les infos du Parisien, TF1 a décidé de ne pas renouveler « Je te promets ». La série, adaptée de « This is us » avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, ou encore Guillaume Labbé, s’arrête donc avec cette troisième et dernière saison.

La version américaine comportait 6 saisons et TF1 avait déjà demandé à la production de « Je te promets » d’adapter la saison 3 pour qu’elle ne contienne que 8 épisodes au lieu de 12.



Et si vous les avez manqué, retrouvez les derniers épisodes en replay sur MYTF1.

