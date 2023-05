Echappées Belles du 20 mai : la ViaRhôna à vélo ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 20 mai 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La ViaRhôna à vélo » suivi de la rediffusion « L’Arizona en liberté ».







Echappées Belles du 20 mai, à 20h55 – « La ViaRhôna à vélo »

Bienvenue le long de la ViaRhôna : cette voie cyclable de 815km partant du lac Léman et

arrivant à la mer Méditerranée, suit le fleuve du Rhône. Cette semaine Jérôme Pitorin vous emmène dans un voyage respectueux de l’environnement, à bicyclette ! Entre 2020 et 2021, on a observé une hausse de 21% des déplacements à vélo dans la métropole lyonnaise : preuve d’un succès indéniable !

Vous allez découvrir cette route bordée de paysages d’une diversité remarquable puisque la ViaRhôna traversent 12 départements français : Les Bouches du Rhône, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Savoie, et la Haute-Savoie. De l’Ain aux Bouches du Rhône, vous rencontrerez des collectionneurs, des sportifs, des passionnés de nature qui se mettent à vélo souvent pour leur plaisir, mais parfois aussi pour leur travail. Faisant de leur monture à deux roues, leur outil de mobilité, en accord avec une vie respectueuse de l’environnement. Sur le chemin : des trésors d’architecture, de gastronomie, et des traditions prenant place dans des décors d’exception.

Les reportages : ViaRhôna, trois nuances de voyage / Un fleuve comme terrain de sport / Escapade au coeur des vignes / Fous de la petite Reine / Escapades au coin de la route / Les orfèvres du cuir.



Echappées Belles du 20 mai à 22h30 – « L’Arizona en liberté »

De grands espaces, une simplicité et des traditions toujours authentiques, voilà ce qui définit l’Arizona. Du nord au sud de l’État, les habitants reçoivent avec chaleur et naturel tous ceux qui osent s’aventurer dans leur Grand Ouest. C’est ce qui attend Ismaël Khelifa dans cette découverte de l’Arizona.

