Un si grand soleil spoilers : Chloé perd tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 22 au 26 mai 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 22 au 26 mai 2023 – En ce début de week-end, vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que la semaine prochaine, Chloé va tout perdre ! Elle se fait dénoncer pour les chroniques judiciaires et elle découvre que le mail provient… d’Evan ! Alors qu’elle allait choisir son mari et sa famille, Chloé ne sait plus où elle en est. Et de son côté, après avoir surpris Chloé et Marc ensemble, Evan succombe et couche avec Laurine…

De son côté, Hélène a soif de vengeance et ça la rend dingue. Elle échoue à piéger Christian.

Et Kira embrasse Jules… Elle est prête à tromper Louis tandis que leur cliente et ambassadrice, Béatrice, fait un malaise et est hospitalisée d’urgence.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 mai 2023

Lundi 22 mai 2023, épisode 1151 : Louis confronte son père. Marc se demande qui est la mystérieuse femme qui a pu vouloir lui nuire en révélant à Evan son idylle avec Chloé. Léonor ? Béatrice ne supporte pas ses piqûres d’insuline et envisage de les arrêter pour ne prendre que ses gélules Tip Green.

Mardi 23 mai 2023, épisode 1152 : Chloé est dénoncée par un courrier anonyme au Palais de justice comme étant l’autrice des chroniques judiciaires du Midi Libre. Hélène tente de piéger Christian, qui va alors lui faire une révélation inattendue.

Mercredi 24 mai 2023, épisode 1153 : Jules manipule Kira pour s’en rapprocher plus intimement. Kira cèdera-t-elle à son désir ou restera-t-elle fidèle à Louis ? Chloé choisit entre Evan et Marc mais lorsqu’elle apprend d’où provient le mail de dénonciation de ses chroniques, son choix est totalement remis en question.

Jeudi 25 mai 2023, épisode 1154 : Béatrice, qui suivait un traitement Tip Green fait un malaise et frôle la mort. Kira et Thaïs pourraient bien être inquiétées. De son côté, Evan surprend Chloé avec Marc…

Vendredi 26 mai 2023, épisode 1155 : Profondément déçu par Chloé, Evan va tenter de relancer son projet de clinique, avec l’aide de Laurine. A la galerie, Alix conseille à Hélène de prendre quelques jours de vacances pour l’éloigner de Christian. Hélène écoutera-t-elle, docilement, cette recommandation ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 22 au 26 mai 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.