Ici tout commence du 15 mai : Anaïs va-t-elle assumer ? (résumé + vidéo épisode 664)

Ici tout commence du 15 mai, résumé et vidéo extrait épisode 664 – Théo et Anaïs sont sur leur petit nuage ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais Anaïs va-t-elle assumer leur relation au grand jour ? De son côté, Lisandro veut la reconquérir…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 15 mai 2023 – résumé de l'épisode 664

Anaïs et Théo ont passé la nuit ensemble, ils sont sur leur petit nuage. Mais Anaïs veut faire attention, elle préfère que les autres colocs ne les voient pas… Théo ne comprend pas mais Anaïs veut faire les choses bien par rapport à Lisandro. Théo veut qu’elle lui dise pour eux…

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Lisandro est au courant pour eux ! Marta lui a tout révéler, Lisandro est sous le choc et se confie à Rose, qui peine à y croire. Lisandro pense que c’est sa faute, à cause de ce qu’il a fait pendant sa tournée. Il espère encore reconquérir Anaïs !

En plein service, Deva avoue tout… De son côté, Ethan remet son couple en question. Et Marta découvre le passé de Joachim.



Ici tout commence du 15 mai 2023 – vidéo premières minutes

