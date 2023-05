TPMP : pourquoi Cyril Hanouna n’a pas réagi au départ de Matthieu Delormeau ?

Matthieu Delormeau a annoncé son départ de l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » vendredi après 8 ans passés en tant que chroniqueur sur C8. L’animateur a également laissé sa place à la tête de « TPMP People », émission du samedi soir où il a été remplacé par Bernard Montiel dès ce week-end.







Mais étonnamment, Cyril Hanouna n’a pas réagi suite à ce départ de Matthieu Delormeau.







L’animateur de TPMP ne s’est pas exprimé et son silence a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Alors que Cyril Hanouna célébrait ce week-end l’anniversaire de son fils Lino, beaucoup l’ont interrogé au sujet de Matthieu mais il n’a pas répondu.

Cyril Hanouna réagira-t-il ce lundi soir dans « Touche pas à mon poste » ? Pourquoi ce silence ? On imagine que ce départ de Matthieu Delormeau doit le contrarier…



Matthieu Delormeau quitte TPMP précipitamment

« Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP PEOPLE. » a écrit Matthieu Delormeau vendredi après-midi sur le réseau social Twitter. « Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé 😉 merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs«