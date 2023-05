Koh-Lanta du 16 mai : l’épisode 13, qui sera éliminé ce soir ? (extrait vidéo)

Koh-Lanta du 16 mai 2023, l’épisode 13 – C’est l’épisode 13 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré » qui vous attend ce soir sur TF1. Après l’élimination d’Esteban et Clémence la semaine dernière, ce soir les deux aventuriers vont s’affronter en duel et l’un d’eux reviendra dans l’aventure !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 13 du 16 mai

L’heure de la revanche a sonné pour Esteban et Clémence ! Ils s’affrontent lors d’un duel et le gagnant reviendra dans l’aventure à la surprise générale.

Et alors que les conditions se durcissent, il faut rassembler toutes ses forces pour affronter l’inconnu. C’est le retour du feu sacré, et cette fois, le talisman a un pouvoir élargi ! Et rien n’est encore joué.

Aux Philippines, les places deviennent très chères pour le titre d’ultime survivant. Mais surprise, entre retour inattendu et conseil surprise, rien ne va se dérouler comme prévu pour les derniers naufragés !

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 13

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici des images de ce qui vous attend avec la bande-annonce.



