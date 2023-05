Tandem du 16 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 16 mai 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 16 mai 2023 : les épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 3 – Terre promise

Lorsqu’une main sectionnée est retrouvée sur une plage isolée, Paul est confronté à un mystère insondable : qui est le propriétaire de cette main et où est le reste du corps ? Les premières constatations de Frank révèlent que le propriétaire de la main était déjà mort avant que celle-ci ne soit sectionnée et que la main a été immergée dans de l’eau douce avant d’être jetée dans l’eau salée. Qui pourrait être assez sinistre pour mutiler un corps de cette manière ? Et pourquoi ? L’enquêteur doit trouver des réponses avant que le tueur ne frappe à nouveau.

Avec Delphine Depardieu (Bérangère Dutriaux), Pascal Aubert (Hervé Dutriaux), Géraldine Loup (Elodie Girbal), Arnaud Denissel (Arnaud Manin), Benjamin Combettes (Kévin Serva), Christophe Bergougne (homme au chien)



Saison 7 épisode 4 – Citius Altius Fortius

Sarah, jeune athlète de haut niveau, est retrouvée morte dans le parc de l’école de sport de Montpellier. Qui a pu la tuer ? Son ex qu’elle harcelait nuit et jour ? Ou son entraîneur qu’elle s’apprêtait à quitter ? Léa et Paul enquêtent sur un crime calculé avec minutie. La vérité est bien plus complexe qu’il n’y paraît, et chaque suspect a son alibi…

Avec Rosie Boccardi (Wendy), Nawelle Evad (Alix), Tristan Leroy (Dario), Erico Salamone (Toni), Mark Grosy (Benjamin Valette), Evelyne El Garby Klaï (Isabelle Naudin), Mathieu Lané-Maby (Jérôme Cleche), Sandra Jaton (gendarme)

VIDÉO Tandem du 16 mai : la bande-annonce

🔍💥 Avec eux, impossible de s'ennuyer ! « 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 », c'est demain à 21.10 ! Une série est disponible 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ sur https://t.co/yQP3ERgC2C ▶ https://t.co/yERNvOSwte pic.twitter.com/E6Tp2YZzfW — France 3 (@France3tv) May 15, 2023

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV