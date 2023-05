Les 12 coups de midi du 13 mai : plus que 11 cases et un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 13 mai 2023, 60ème victoire de Céline – Et de 60 victoires pour Céline ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Céline reste Maître de Midi et se dirige tout droit vers une nouvelle étoile mystérieuse à décrocher !

Avec 1.000 euros remportés ce samedi, Céline totalise 249.582 euros de gains et de cadeaux.







Les 12 coups de midi du 13 mai 2023, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 11 cases. Elle devrait donc être entièrement dévoilée dans 4 jours, c’est à dire mercredi prochain ! En attendant, un nouvel indice apparait : une méridienne.

Les indices à disposition : le Capitole à Washington aux Etats-Unis, un micro de radio, un hautbois, un papillon, une vache, une méridienne

Noms proposés pour cette étoile : Minnie, Laure Manaudou, Hillary Clinton, Florent Pagny, Claude Nougaro, Clint Eastwood, Jodie Foster



Les 12 coups de midi du 13 mai, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1