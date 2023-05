« Les enfants maudits : une nouvelle famille » : votre téléfilm ce 12 mai sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

« Les enfants maudits : une nouvelle famille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 12 mai 2023 – Ce vendredi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, la chaîne termine la rediffusion de la saga « Les enfants maudits » avec « Les enfants maudits : une nouvelle famille » suivi de « Les enfants maudits : les origines du mal ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les enfants maudits : une nouvelle famille » : l’histoire et les interprètes

La fille d’Heaven, Annie, se retrouve orpheline et infirme. Annie est allée au Manoir Farthinggale de Tony Tatterton, Annie veut la famille perdue, en particulier son demi-frère Luke. Sans l’éclat chaleureux de l’amour de Luke, elle est perdue dans l’ombre du désespoir et contrainte à se soumettre par l’infirmière Broadfield. Quand Annie découvre un chalet caché dans les bois de Farthinggale, le mystère de son passé s’approfondit. Même si elle aspire à revoir Luke, ses rêves et ses espoirs sont assombris par le sinistre charme de Casteel.

Avec : Lizzie Boys, Jason Priestley, Johannah Newmarch, Keenan Tracey, Daphne Zuniga, Pauline Egan, Jason Cermak, Michael Karl Richards, Sarah Corrigan, Jordan Ninko



Et à 15h40 « Les enfants maudits : les origines du mal », l’histoire

Leigh VanVoreen doit s’échapper du manoir Farthinggale et des secrets qu’il abrite. Elle tombe dans les bras de Luke Casteel, dont l’attachement lui permet de retrouver l’espoir.