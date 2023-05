Mask Singer : qui se cache sous l’Alien ? Tous les indices et pronostic

Mask Singer saison 5 les indices sur l’Alien – Plus que quelques heures à patienter avant de découvrir le 5ème prime de la saison de « Mask Singer ». Ils sont encore 6 costumes en compétition et un nouveau va faire son arrivée. Mais avez-vous reconnu qui se cache sous l’Alien ? Faisons le point sur les indices !







Publicité





La suite des enquêtes, c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michèle Bernier, Jeff Panacloc, et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui est sous le masque de l’Alien ?

Zoom sur le costume de l’Alien. Jeff Panacloc a déjà démasqué l’Alien en validant son Prono d’Or il y a deux semaines. Et chez Stars-Actu, on est encore et toujours convaincus qu’il s’agit d’ Adeline Toniutti, la prof de chant de la Star Academy 2022. Beaucoup d’indices vont dans ce sens, comme la moustache de Freddie Mercury, sur lequel Adeline a fait un spectacle qui l’a emmené jusqu’aux Etats-Unis (d’où l’indice New-York). Et on nous a informé la semaine dernière que quelqu’un a du intervenir en urgence pour réparer une partie de l’Alien, ça correspond avec Adeline quand elle a perdu l’usage de ses cordes vocales suite à un accident.

Indice n°1 : « New-York »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Il avait très envie de jouer avec les humains comme on jouerait avec des poupées. Mais avant de jouer, il fallait les comprendre et les décoder, analyser leurs voix et leur fréquence. Après seulement, l’Alien pourra jouer avec les plus grands ! Et il ne va pas se priver.

– L’Alien pose ses valises dans une adresse mythique où de grands noms s’étaient déjà succédés. L’Alien se sentait dans son élément là-bas ! Mais pour y rester, il fallait plancher et ne pas mettre trop le bazard.

– Pour se fondre dans la masse, l’Alien s’inspirait des autres et finit même par inspirer les autres.



Publicité





Indices visuels : une baignoire, une couronne, des sorciers sur des balais, une galaxie, une note de musique

Propositions des enquêteurs : Sheila, Cathy Guetta et Stéfi Celma

Indices donnés sur le prime 3 :

– « Je ne suis pas sur votre planète depuis très longtemps. Mais j’en ai déjà un peu fait le tour ! Je me suis télé-transportée de l’autre côte de l’Atlantique avec mes friends comme on dit là-bas? J’étais la queen à peine descendue de ma soucoupe. »

– « J’ai aimé cette vie de gang, ensemble à faire ce qui nous anime, à parler la même langue : celle de la passion »

– « En Italie aussi on parle cette langue, je le sais. J’y suis souvent allée pour mon travail. Mais lequel ? J’ai plusieurs cordes à mon arc »

– « Puis, j’ai traversé toute l’Europe à la recherche de quelque chose de précieux. Bref, j’ai toujours tracé ma route. J’ai toujours su que quelque chose de bien m’arriverait à force de travail. »

– « C’est dans notre belle capitale que je m’affiche maintenant »

Indices visuels : la statue de la liberté, la moustache de Freddie Mercury, un olivier, un magnet de Zanzibar

Propositions des enquêteurs : Patricia Kaas, Julie Delpy, Cathy Guetta et Jil Caplan

Indices donnés sur le prime 4 :

– « Quand on tombe de là où je suis tombé, on se dit que la Terre est une planète qui mérite d’être connue. Des gens fantasques et haut perchés, des moustachus à la voix d’or »

– « Si toutes les maisons ressemblent à celle où j’ai été accueillie, moi je reste ! »

– « Parfois la barrière de la langue est compliquée, des petits cris, des voyelles, des syllabes, il faut arriver à se comprendre. Mais quelle expérience de dingue ! »

– « Sur votre planète, les gens m’écoutent, sont très attentifs à ce que je leur dis. Et on rigole bien. Même si parfois, je vois rouge ! »

– Quelqu’un a du intervenir en urgence pour réparer une partie de l’Alien, une douleur aigüe la saisit, c’était un problème assez grave

Indices visuels : l’opéra, une médaille, le plateau de The Voice

Propositions des enquêteurs : Nâdiya, Adeline Toniutti et Lââm

La dernière prestation de l’Alien sur « Free from desire » de Gala

Ces nouveaux indices vous aident t-ils pour votre enquête sur l’Alien ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 12 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger