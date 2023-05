Mask Singer : la Sorcière démasquée, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière la Sorcière ? – C’était le cinquième prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce soir. Et après l’Alien en milieu de soirée, c’est la Sorcière qui a du se démasquer.







La Sorcière était opposée au Chameau et à la Biche dans un premier temps mais le public ne l’a pas sauvée.







Et face à la Plante Carnivore, qui faisait son entrée en compétition ce soir, le public a choisi d’éliminer la Sorcière. Elle a du se démasquer et comme on le pressentait, il s’agissait de… Zaho !

VIDÉO Mask Singer : Zaho était derrière la Sorcière



