Eurovision 2023, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 13 mai)

Eurovision 2023 au programme TV du samedi 13 mai 2023 – Ce soir à la télé, place à la finale du 67ème concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Liverpool, au Royaume Uni. Du côté des commentaires on retrouvera une fois de plus le duo formé par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Et pour défendre les couleurs de la France, c’est La Zarra et son titre « Evidemment ».







Le 67e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21h sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV







Notez que ce soir, La Zarra pour la France passera en 6ème position ! Voix, regard, hanches, énergie, La Zarra affirme tout, sans concessions. Une liberté éclatante, fière, touchante. Elle surgit d’un grand classique hollywoodien avec l’indépendance têtue des grandes voix sans amarres. Le stylisme à la fois classe et flashy d’Audrey Hepburn ou de Marilyn Monroe, avec le sens du tragique d’Édith Piaf, l’ivresse post-moderne de Lady Gaga, la franchise à nu de Barbara et la fragilité de Dalida… Toujours avide de force et d’élégance, aujourd’hui, c’est pour la France que son cœur bat et qu’une histoire d’amour sublime et imprévue est entrain de se créer.

Suite à la victoire de Kalush Orchestra, candidats de l’Ukraine en 2022, cette 67e édition se déroule à Liverpool, à l’Arena, devant plus de 11.000 spectateurs.



Eurovision 2023 : liste des finalistes et ordre de passage

1. 🇦🇹 Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. 🇵🇹 Portugal | Mimicat – Ai Coração

3. 🇨🇭 Switzerland | Remo Forrer – Watergun

4. 🇵🇱 Poland | Blanka – Solo

5. 🇷🇸 Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. 🇫🇷 France: La Zarra – Évidemment

7. 🇨🇾 Cyprus | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. 🇪🇸 Spain: Blanca Paloma – Eaea

9. 🇸🇪 Sweden | Loreen – Tattoo

10. 🇦🇱 Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. 🇮🇹 Italy: Marco Mengoni – Due Vite

12. 🇪🇪 Estonia | Alika – Bridges

13. 🇫🇮 Finland | Käärijä – Cha Cha Cha

14. 🇨🇿 Czechia | Vesna – My Sister’s Crown

15. 🇦🇺 Australia | Voyager – Promise

16. 🇧🇪 Belgium | Gustaph – Because Of You

17. 🇦🇲 Armenia | Brunette – Future Lover

18. 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19. 🇺🇦 Ukraine: TVORCHI – Heart of Steel

20. 🇳🇴 Norway | Alessandra – Queen of Kings

21. 🇩🇪 Germany: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. 🇱🇹 Lithuania | Monika Linkytė – Stay

23. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel – Unicorn

24. 🇸🇮 Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

25. 🇭🇷 Croatia | Let 3 – Mama ŠČ!

26. 🇬🇧 United Kingdom: Mae Muller – I Wrote A Song

VIDÉO EUROVISION 2023 La Zarra interprète « Evidemment »

Et pour rappel, voici la chanson avec laquelle La Zarra défendra les couleurs de la France ce soir à Liverpool.