Mask Singer : le Zèbre démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Zèbre ? – C’était le quatrième prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce soir et un costume a été démasqué : le Zèbre !







Publicité





Ce soir, les 7 costumes encore en compétition s’affrontaient pour remporter un ticket d’or qualificatif pour les quarts de finale. Et c’est le Husky qui s’est qualifié alors que le Zèbre a du se démasquer.







Publicité





Et comme on le pressentait, c’est bien Cartman qui se trouvait sous le costume du Zèbre. Kev Adams l’avait déjà démasqué la semaine dernière avec le Prono d’Or.

Mask Singer, les indices sur le Zèbre

Indices donnés sur le prime 2 :

– Il avait autant de rayures qu’il avait de vies. Au fil de son existence rayée, le Zèbre a changé moulte fois de looks et de nom.

– Tantôt sérieux, tantôt comique, blond, brun, cheveux lisses ou bouclés : peu importe l’apparence, il avait toujours le beau rôle !

– D’un naturel timide, le Zèbre prie de l’assurance d’année en année, osant s’imposer dans la savane, osant se mettre à nu et se révéler

– Loin d’être un mouton de Panurge, le Zèbre ne ressemblait à aucun autre, même s’il essayait parfois de ressembler à ses idoles.

– Le Zèbre est un grand enfant, toujours jeune quelque soit son âge



Publicité





Indices donnés sur le prime 3 :

– « L’Europe, je connais par coeur. J’en ai fait le tour en long, en large et en travers. Les îles, les montagnes, les villes, j’ai aussi fait un petit tour de France. »

– « Oui, le Zèbre a bien mouillé le maillot ! Je fais tout avec le corps mais surtout avec le coeur »

– « J’ai vécu une sacrée histoire avec une miss mais je ne vous en dirais pas plus, ça serait trop facile »

– « Le Zèbre a besoin de séduire »

– « Je n’ai pas envie de faire tomber toutes mes rayures tout de suite »

Indices visuels / sonores : un Vespa, la chanson « Bande organisée » de 13’Organisé, des cravates, « L’histoire de la vie » du Roi Lion, un badge avec écrit « Eric », les Daft Punk, un donuts, une écharpe de Miss, une paire de lunettes néon

VIDÉO Mask Singer : Cartman était derrière le Zèbre







Publicité





Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur myTF1