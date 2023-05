Cassandre du 6 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Cassandre du 6 mai 2023 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 vous propose une nouvelle fois des rediffusions de votre série « Cassandre ». Au programme, d’anciens épisodes des saisons







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 6 mai 2023 : vos épisodes de ce soir

Saison 5, Épisode 3 : Les compagnons

Lors d’une journée porte ouverte dans un centre d’hébergement et de travail, « La première pierre », une femme est retrouvée assassinée. Il s’agit de Chloé Legrand, la directrice du centre. Connue pour son autorité, gage du bon fonctionnement de l’association selon ses collègues, Chloé était appréciée de tous, aucun ennemi en vue… Et avec cette journée porte ouverte le meurtrier peut aussi bien venir de l’intérieur comme de l’extérieur ! Ce qui fait pas mal de suspects potentiels…

C’est une enquête pas comme les autres qui s’ouvre pour Cassandre, au sein d’une communauté haute en couleur, face à des gens écorchés par la vie, cherchant à oublier leur passé… Au point de tuer ?

Avec en guests : Thomas Jouannet (Adam) et Virginie Lemoine (Nathalie)



Saison 4, Épisode 1 : Une vie meilleure

Tandis qu’elle est en pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs qui prend le palais de justice en otage ! L’homme réclame justice pour sa fille Marina. Une course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort d’Irina, sans quoi l’homme se fera sauter. Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…

Avec en guests : Philippe Lelièvre (Antoine Joussineau) et Robin Renucci (Sorbier)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.