Plus belle la vie : décès de Michel Cordes, l’acteur s’est-il suicidé ?

Au lendemain de l’annonce de la mort de Michel Cordes, qui incarnait le personnage de Roland Marci dans la série « Plus belle la vie », les fans s’interrogent sur les circonstances de son décès. Très apprécié des autres acteurs de la série et du public, Michel Cordes laisse un grand vide et fait couler des larmes aujourd’hui.







Mais alors qu’il a été annoncé une mort par arme à feu, que s’est-il passé ? Michel Cordes s’est-il suicidé ?







Selon les informations rapportées par Public, ce serait bien un suicide. L’arme à feu a été retrouvée à côté de son corps sans vie, à son domicile à Grabels près de Montpellier, mais selon Public qui cite un acteur de « Plus belle la vie », il y avait aussi une lettre d’adieux adressée à sa femme et ses enfants.

Agé de 77 ans, Michel Cordes s’était confié en octobre dernier au moment de quitter « Plus belle la vie ». Il semblait heureux et voulait profiter avec sa nouvelle compagne.



« Je viens de rencontrer ma compagne, tout juste retraitée. Donc, on se dit qu’on va profiter. À moins qu’on me propose un projet théâtre intéressant » avait-il déclaré au Parisien.

Rappelons que son personnage de Roland Marci est mort place du Mistral en octobre dernier, un mois avant le clap de fin de la série de France 3.