Ici tout commence spoilers : Anaïs n’a plus le choix, une surprise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 mai 2023)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 mai 2023 – C'est un nouveau long week-end qui débute et si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c'est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par Anaïs, qui va ouvrir les yeux sur ses sentiments pour Théo. Le rapprochement de Théo et Marta va lui faire réaliser qu’elle l’aime…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs dit la vérité à Lisandro (vidéo épisode du 10 mai)







Mais Lisandro prépare activement le mariage et a engagé une wedding-planneuse. Ils fixent une date en septembre et tout est lancé ! Anaïs décide de parler à Lisandro pour tout lui dire.

De son côté, Charlène essaie de réintégrer Marta à l’institut et Hortense se découvre une vocation de professeure !

Et c’est l’anniversaire de Naël. Une surprise attend le petit garçon.

Pendant ce temps là, Laetitia et Lionel alertent Thomas au sujet de Lenglart et son emprise sur Kelly. Il va mener sa petite enquête…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 mai 2023

Lundi 8 mai (épisode 659) : En cuisine, Théo se rapproche de son ex. Solal se porte volontaire pour un projet spécial. En classe, Thomas enquête sur le comportement de Lenglart.

Mardi 9 mai (épisode 660) : Deva hésite à tout révéler à Lisandro. Lionel fait une découverte surprenante sur Lenglart. Rose annonce quel élève l’accompagnera pour son projet de livre.

Mercredi 10 mai (épisode 661) : Anaïs prend une décision radicale. Livio confie à Claire son envie de devenir professeur. Jasmine et Axel préparent l’anniversaire de Naël.

Jeudi 11 mai (épisode 662) : Alors que Charlène essaie de réintégrer Marta, Anaïs fait un pas vers Théo. Voyant David malade, Deva devient paranoïaque. En cuisine, Hortense se découvre une nouvelle vocation.

Vendredi 12 mai (épisode 663) : Lisandro surprend une conversation étonnante. L’anniversaire de Naël ne se passe pas comme prévu. Deva découvre enfin le secret de David.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 8 au 12 mai 2023

