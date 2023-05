Un dimanche à la campagne du 7 mai 2023 : les invités de Frédéric Lopez

Un dimanche à la campagne du 7 mai 2023, les invités – Frédéric Lopez est de retour ce dimanche et vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Aujourd’hui, pour son grand retour, l’animateur a invité trois grands talents qui ont dû rêver plus fort que les autres pour trouver leur place dans la lumière : Daniel Auteuil, Aure Atika et le chef Cyril Lignac.







Publicité





Rendez-vous dès 16h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 7 mai 2023 : sommaire et invités

Cette semaine, Frédéric Lopez reçoit trois invités qui se rencontrent pour la première fois. Trois talents précoces qui ont dû surmonter les doutes et les épreuves.

🔵 Daniel Auteuil est l’un des plus grands acteurs français. Mais avant de triompher au cinéma dans le rôle d’Ugolin, ses talents de comédien n’ont pas toujours fait l’unanimité.



Publicité





🔵 Révélée par le film « La vérité si je mens », la comédienne Aure Atika a dû s’inventer toute seule un destin d’actrice malgré une mère bohème et toxicomane.

🔵 Enfin, Star de la cuisine et de la télévision, Cyril Lignac est le chef le plus populaire de France. Et si aujourd’hui tout lui réussit, la recette du succès a parfois eu un goût très amer.

Cette semaine à nouveau, entre tournois de fléchettes, chansons et recettes succulentes, on va jusqu’au bout de nos rêves le temps d’un dimanche à la campagne. Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne » ce dimanche 7 mai 2023 à 16h55 sur France 2.