66 minutes du 7 mai : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 7 mai 2023, sommaire et reportages







A suivre dès 17h25 sur la chaîne







66 minutes du 7 mai 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Plusieurs emplois pour gagner plus

Magasinier, débarrasseur de maisons, à la tête d’une recyclerie… Jean-Pierre fait partie des 2,5 millions de Français qui cumulent plusieurs emplois. Et il ne ménage pas sa peine pour joindre les deux bouts à la fin du mois.



Et retrouvez aussi d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.