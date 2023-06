Demain nous appartient spoilers : Aurore au plus mal, drame pour Martin, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 juin 2023)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 juin 2023 – C’est le début du week-end et si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enlèvement d’Aurore. Son ravisseur veut se venger des flics de Sète et la police piétine pour la retrouver… Le compte à rebours est lancé !

Martin va lancer une intervention dangereuse pour sauver Aurore, au péril de sa vie… Il va se retrouver à l’hôpital entre la vie et la mort. Au commissariat, il est remplacée par une nouvelle capitaine.

De son côté, Judith est toujours soumise à la tentation et Jordan devient fou de jalousie.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 juin 2023

Lundi 12 juin (épisode 1446) : Les policiers se mobilisent pour retrouver Aurore. William s’effondre sous la pression. La cavale de Vanessa se poursuit. Jordan est incapable de réviser le bac.

Mardi 13 juin (épisode 1447) : Le ravisseur a une longueur d’avance sur la police. Un suspect finit par tout avouer. Jordan traverse une crise de jalousie. Mona fait des prédictions troublantes à l’hôpital.

Mercredi 14 juin (épisode 1448) : Martin lance une intervention explosive. Le compte à rebours arrive à son terme. C’est le jour du bac de philosophie. Le don de Mona attise la jalousie de Renaud.

Jeudi 15 juin (épisode 1449) : La vie de Martin est en jeu. William redouble d’énergie pour sauver Aurore. Tristan en fait voir de toutes les couleurs à Luna et Amel. L’état de santé de Soraya préoccupe Gabriel.

Vendredi 16 juin (épisode 1450) : Le mystérieux lien mène à une vidéo familière. Un nouveau commandant prend les rênes du commissariat. Noor déclare enfin son amour. Entre décision et révélation, Charlie ne sait plus où donner de la tête.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 12 au 16 juin 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

