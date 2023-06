Un si grand soleil spoilers : Hélène dérape, Victor toujours introuvable, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 juin 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 12 au 16 juin 2023 – En ce samedi, c’est le début du week-end et vous êtes peut être déjà curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine prochaine, Claudine est prête à tout pour mener à bien le dossier Delarive… Alexandre va même aller jusqu’à cambrioler chez Johanna ! Mais Johanna voit clair dans le jeu de Claudine et ne compte pas se laisser faire !

De leur côté, Claire et Hélène s’unissent pour retrouver Victor, toujours introuvable. Mais Claire n’a pas confiance en Hélène et la suit… Mais Hélène est armée et prépare toujours une vengeance contre Christian !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 juin 2023

Lundi 12 juin 2023, épisode 1166 : Claudine va mettre en œuvre un nouveau stratagème pour obtenir des infos. De son côté, Claire va devoir dépasser son animosité et faire équipe avec celle que redoute le plus…

Mardi 13 juin 2023, épisode 1167 : Grâce aux infos obtenues par Alexandre Delarive, Claudine va tenter d’inverser le cours de l’enquête. Quant à Claire et Hélène, elles vont faire une étrange découverte…

Mercredi 14 juin 2023, épisode 1168 : Alors que la comptabilité des Sauvages laisse apparaître des opérations financières étranges qui intrigue Claire, que décidera Janet quant à l’avenir de Laurine ?

Jeudi 15 juin 2023, épisode 1169 : Johanna veut passer un cap avec Yann et lui prépare une surprise de taille.

Vendredi 16 juin 2023, épisode 1170 : Johanna a compris le stratagème de son associée. Décidera-t-elle de se venger ? De son côté Hélène va avoir un comportement totalement borderline.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 12 au 16 juin 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.