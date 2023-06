Ici tout commence du 9 juin : c’est la fin pour Eugénie (résumé + vidéo épisode 683)

Ici tout commence du 9 juin, résumé et vidéo extrait épisode 683 – La vérité a éclaté et Eugénie a tout perdu dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Hortense vient récupérer ses affaires chez sa mère en compagnie d’Eliott… Elle ne veut plus la voir ni lui parler !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 9 juin 2023 – résumé de l’épisode 683

Hortense se rend avec Eliott chez sa mère pour récupérer ses affaires. Eugénie pleure, elle n’a pas fermé l’oeil de la nuit et veut lui parler. Mais Hortense ne veut plus lui parler : elle l’a empoisonnée et rendue malade ! Hortense et Eliott s’en vont.

Pendant ce temps, Billie et Tom préparent leur planning de révisions alors que les examens débutent la semaine prochaine. Lionel les entend et leur donne des conseils. C’est au même moment que Teyssier envoie un message à toutes les promos pour convoquer les élèves pour l’annonce du déroulé des examens ! Il a réservé, comme à son habitude, un rebondissement aux élèves.

De son côté, Rose fait son mea culpa.



Ici tout commence du 9 juin 2023 – vidéo premières minutes

