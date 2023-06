Ici tout commence spoiler : Ethan victime d’un accident (vidéo épisode du 13 juin)

Ici tout commence spoiler – Les examens de fin d’année approche et cette année ils vont se dérouler de façon inédite dans votre feuilleton « Ici tout commence ». En effet, le chef Teyssier va décider de les organiser en trinômes… Et chaque trinôme sera composé d’un élève de chaque promo.

Jude va se retrouver avec Deva et Ethan. Mais un accident va chambouler leur programme…







En effet, alors que Deva et Jude sont déjà au travail, Ethan arrive en retard. Et pour cause, il s’est blessé en faisant du wind surf et il a du aller aux urgences ! Résultat, juste avant les examens, Ethan est blessé à la main ! Il dédramatise mais Jude et Deva sont inquiets…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 685 du 13 juin 2023, Ethan blessé à la main



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.