Ici tout commence spoiler : Antoine face à la vérité (vidéo épisode du 14 juin)

Ici tout commence spoiler – Antoine va découvrir la vérité dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Ethan a menti à Teyssier et Antoine au sujet de sa blessure !

Mais dans quelques jours, en parlant avec Clotilde, Antoine découvre la vérité : Ethan s’est blessé en faisant du Wingfoi !







Le mensonge d’Ethan n’aura pas duré bien longtemps… Antoine Myriel découvre la vérité au sujet de la blessure d’Ethan ! Il a menti ouvertement à son directeur… A cause de lui, Deva et Jude se retrouvent en danger pour leurs examens. Antoine annonce à Ethan qu’il n’aura aucun traitement de faveur et il est très déçu de lui. Malgré tout, il décide de ne rien dire à Teyssier.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 686 du 14 juin 2023, Antoine démasque Ethan



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.