Un si grand soleil du 12 juin : Claire cherche à comprendre (résumé et vidéo épisode 1166 en avance)

Un si grand soleil du 12 juin, spoiler résumé de l’épisode 1166 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 9 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna parle avec Margot de sa belle histoire avec Yann. Claudine s’incruste et Johanna dit vouloir prendre un week-end avec Yann. Claudine lui demande si ce n’est pas trop difficile d’être sur la même affaire, Johanna dit qu’ils savent faire la part des choses… Au commissariat, Yann parle avec Becker, il a quasiment terminé et a juste besoin de réentendre un témoin. Cross dit à Becker que finalement il aime bien ce genre d’affaires, c’était intéressant.







Claire veut parler à Alain, elle lui parle d’Hélène. Elle veut qu’elles recherchent son père ensemble, Claire l’a trouvée normale… Alain comprend son inquiétude mais rien n’indique qu’elle soit retombée dans une phase psychotique.



Alix négocie la revente des tableaux, et contre son avis Hélène parle du risque de finir en justice… Alix assure qu’il n’y aura aucun problème mais le mec flippe. Alix retombe ensuite sur Hélène. Elle se confie sur son inquiétude pour Victor… Claire l’appelle, elle est d’accord pour faire équipe. Hélène propose d’aller chez lui et fouiller dans son ordi et ses papiers. Claire accepte et propose de se retrouver là-bas.

Johanna propose un verre aux Sauvages à Yann mais il doit finir de travailler. Elle réussit à le convaincre de finir à la maison le soir. Claudine entend toute la conversation… Elle propose à Margot de sortir boire un verre aux Sauvages ! Margot semble comprendre…

Hélène et Claire se retrouvent. Elles fouillent chez Victor à la recherche d’un indice. Elles récupèrent des papiers qu’elles vont éplucher chez elles.

Johanna et Yann sont aux Sauvages quand Claudine et Margot débarquent. Claudine propose de boire un verre ensemble, Yann accepte. Il refuse ensuite une seconde tournée, il doit finir de travailler. Claudine l’interroge sur le dossier Delarive, Yann coupe court à la conversation. Claudine appelle quelqu’un…

Claire fouille dans l’ordinateur de son père, Florent l’interroge et ne comprend pas. Claire lui dit que c’est une idée d’Hélène, elles cherchent ensemble mais Claire ne lui fait pas confiance… Elle la soupçonne et n’a pas d’autre stratégie que de jouer les enquêtrices avec elle.

Alix est avec Christian, elle tente de le rassurer. Pendant ce temps là, chez Johanna, Yann finit de travailler. Il parle à Johanna de Claudine, il ne sait pas comment elle fait pour la supporter. Johanna propose d’arrêter de parler d’elle… Claudine est avec Delarive, elle lui dit que le procureur risque d’ouvrir une instruction. Claudine parle à Delarive de Johanna, qui est la compagne de Cross. Elle lui conseille à demi mot d’aller chez Johanna voir le dossier de Yann… Delarive lui dit qu’il va le faire !

VIDÉO Un si grand soleil du 12 juin extrait, Claire cherche à comprendre la disparition de son père

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.