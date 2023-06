Koh-Lanta : et le gagnant est… (résumé + replay finale du 13 juin)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, finale du mardi 13 juin 2023 – C’est parti pour la finale de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Sur le camps du jury final, on ne connait pas les résultats de l’orientation et les spéculations vont bon train.







Publicité





Frédéric, Nicolas et Tania sont les trois derniers finalistes. Et juste avant les poteaux, Frédéric s’est blessé au pied ! Ils partagent un dernier repas et Denis les rejoint.







Publicité





Place aux poteaux ! Au bout d’une heure, ils sont toujours là tous les trois. Et la surface se réduit ! Au bout d’un heure et demie, ça se réduit encore pour les finalistes ! Nicolas tombe le premier ! Tania suit rapidement. Frédéric remporte donc les poteaux ! Et là, surprise : Frédéric choisit d’affronter Tania ! Nicolas encaisse le coup, il en veut à Frédéric de lui avoir dit qu’il allait le choisir.

C’est ensuite l’heure du dernier conseil. Les membres du jury final accueillent, Julie, qui a fini dernière sur l’orientation, et Nicolas, qui n’a pas été choisi. Denis Brogniart leur explique que Frédéric a remporté les poteaux et qu’il a ensuite choisi Tania. Ils accueillent les deux derniers finalistes avant de passer aux votes.



Publicité





22H44 : on retrouve Denis Brogniart et les aventuriers en direct depuis Paris.

Koh-Lanta du 13 juin, Frédéric gagnant

23h39 : place au dépouillement des votes. Et c’est Frédéric qui remporte la victoire avec 5 votes, contre seulement 2 pour Tania !

Si vous avez manqué la finale ce 13 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle saison de Koh-Lanta.