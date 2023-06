Love Island du 13 juin : Edgar veut partir (résumé + replay épisode 44)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 44 du mardi 13 juin 2023 – Place à l’épisode 44 de Love Island ce mardi soir sur W9. Issam et Nicolo ne sont pas vraiment éliminés, leur destin est entre les mains des islandeuses qui pourront les choisir lors de la prochaine cérémonie des couples.







A la villa, Marwa est triste de leurs départs, elle pleure. Le lendemain matin, elle dit que la porte est grande ouverte pour apprendre à connaitre Roméo. Solène, Marwan, Roméo et Vincent partent en date. Vincent est très sûr de lui face à Solène.







Gabriel continue de se rapprocher de Léna, ils semblent avoir pas mal de points communs. Et ils continuent de s’embrasser en cachette.

De retour de date, Marwa et Solène se confient. Marwa est très contente, elle trouve Roméo très différent d’Issam. Pendant ce temps là, Edgar t Cindy découvrent qu’Issam et Nicolo ne sont pas vraiment éliminés ! Ils deviennent leurs complices, ils seront leurs yeux et leurs oreilles dans la villa.



L’après-midi, place à un karaoké avec des gages. Simon embrasse Solène, Ludivine n’apprécie pas du tout et s’isole dans la villa. Et Cindy provoque d’Edgar, elle le menace avant même son gage…

La soirée est placée sous le signe des Palmes d’Or de Love Island. Après la cérémonie, le coiffeur annonce à Solène et Ludivine que le lendemain il les emmènera pour changer d’air et de tête !

Cindy et Edgar s’isolent pour discuter. Edgar est à bout, il ne supporte plus ses provocations. Edgar s’isole, il dit qu’il a envie de quitter l’aventure et sans Cindy !

Love Island, le replay du 13 juin

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce mardi 13 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 14 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 45.