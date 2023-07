Ici tout commence spoiler : Elodie dit la vérité sur Richard (vidéo épisode du 27 juillet)

Ici tout commence spoiler – Elodie va finalement dire la vérité à Louis dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme passe aux aveux au sujet de Richard !…

Louis interroge Elodie au sujet du financement de son opération qui lui a fait retrouver la vue.







Et comme Louis le pressentait, c’est bien Richard qui a financé l’opération d’Elodie ! Elle est contrainte d’avouer. En échange, Elodie devait lui donner des informations sur les Armand et les faire venir au Lucie !

Louis veut connaitre les motivations de Richard mais Elodie lui assure qu’elle ne sait rien de plus, mais elle lui conseille de faire attention. Elle lui dit que Richard la fait flipper, il y a quelque chose d’inquiétant chez lui…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 717 du 27 juillet 2023, Elodie dit la vérité à Louis



