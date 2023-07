Un si grand soleil du 27 juillet : Louis va trop loin (résumé et vidéo épisode 1204 en avance)

Un si grand soleil du 27 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1204 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 27 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Kira lit le communiqué de presse de la foncière et du lotissement. Elle en parle à Florent, elle est toujours autant remontée. Mais Florent lui explique qu’il y a d’autres intérêts en jeu. Kira lui reproche de cautionner. Pendant ce temps là, Margot, Ludo et Bilal prennent un petit dej en terrasse. Mais Margot ne peut rien avaler, elle a la boule au ventre de retourner au boulot. Ludo sent qu’elle lui en veut…







Publicité





Christophe dit à Cécile et Achille de ne pas l’attendre ce soir, il va finir tard. Achille lui rappelle qu’il devait l’emmener à son match de basket, Christophe a complètement oublié. Cécile va se débrouiller pour l’emmener. Achille plaisante, il lui dit qu’il préfère Cécile.



Publicité





A la ferme, Ronan provoque encore Ludo et Noémie. Il se moque d’eux et de leurs compromis. Ludo et Ronan vont au clash, Noémie les sépare pour aller à la préfecture avec Ludo.

A l’hôpital, Janet vient voir le Père Sylvio. La biopsie a confirmé la myocardite, ils vont attaquer le traitement. Elle lui rend le livre qu’il lui a prêté, elle a adoré. Il lui propose un road-trip en Afrique du Sud quand il ira mieux, Janet lui dit qu’il doit se ménager pour l’instant. Il confie ensuite à Jasmine qu’il se sent mieux. Mais il se sent mal, il n’arrive plus à respirer ! Laurine arrive en urgence et le prend en charge. Elle explique ensuite à Janet que ses résultats ne sont pas bons, il va devoir passer par une greffe. Janet vient ensuite lui annoncer et l’encourage à se battre.

Claudine demande à Margot de remplacer la standardiste. Margot est sous le choc alors que Laumière retrouve Claudine. Il est ravi du communiqué de presse et de la com d’Elisabeth. Il espère que la leçon est comprise, il est content.

Kira relit le communiqué de presse de la foncière devant Louis, Thaïs, Robin et Maéva. Elle reproche à Florent de ne rien faire. Mais Maéva lui rappelle qu’il a été super avec sa mère et elle. Thaïs leur conseille de faire une nouvelle vidéo ! Robin valide l’idée.

Chez Cécile, Margot est contente pour elle que ça se passe bien avec Achille. Cécile l’interroge sur Ludo, Margot lui en veut pour le communiqué qu’il a refusé de faire. Elle vit un enfer au boulot à cause de lui. Cécile le trouve égoïste et propose à Margot de venir au match de basket d’Achille. Pendant ce temps là, Christophe regarde des coupures de presse. Le Père Sylvio l’appelle, il lui confie qu’il ne se sent pas très bien et qu’il va devoir subir une transplantation. Il a peur et pleure. Christophe lui dit que c’est normal.

Louis et Kira tournent une nouvelle vidéo, Louis veut rentrer sur le chantier sans autorisation. Un homme de la sécurité le stoppe et poursuit Kira pour récupérer la vidéo.

Christophe observe un homme qui pêche et vient l’aborder.

A LIRE AUSSI :

Un si grand soleil spoiler : Margot s’en prend à Ludo (VIDÉO épisode du 28 juillet)

VIDÉO Un si grand soleil du 27 juillet extrait, Sylvio a besoin d’une greffe

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.