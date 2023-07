Un si grand soleil spoiler : Margot s’en prend à Ludo (VIDÉO épisode du 28 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Ça s’annonce très tendu entre Margot et Ludo dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Margot va s’en prendre violemment à Ludo !

En cause, les répercutions du choix de Ludo et Noémie sur la vie professionnelle de Margot.







Publicité











Publicité





Pour leur association et leurs valeurs écologiques, Ludo et Noémie vont refuser de communiquer officiellement comme le voulait Claudine. Résultat, Claudine va rompre toute collaboration avec l’association et reprocher à Margot de l’avoir encourager à travailler avec eux. Margot va se retrouver mise à l’écart au cabinet, à faire des photocopies…

Margot dit alors ses quatre vérités à Ludo : il ne la soutient pas et elle se demande si elle en vaut la peine pour lui ! Ludo ne trouve pas les mots, Margot préfère s’en aller.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : découvrez la mère d’Emma et Tom (VIDÉO épisode du 28 juillet)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1205 du 28 juillet 2023 : Margot et Ludo, le clash



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.