Un si grand soleil spoiler : Christophe prêt à repasser à l’action ? (VIDÉO épisode du 10 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Alors que l’enquête sur la mort de Vincent va piétiner, Christophe est de retour dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et on ne peut pas dire qu’il ait l’air d’aller bien !

En effet, dans quelques jours, c’est l’anniversaire d’Achille et au moment de découper le gâteau, Christophe ne va pas bien…







Le couteau à la main, la vue du coulis de fraises n’est pas sans lui rappeler du sang… Christophe semble comme pris d’une pulsion, Cécile remarque que ça n’a pas l’air d’aller. Tout le monde se moque de sa façon de couper le gâteau et Ludo prend le relais. Ils sont tous loin d’imaginer ce qui hante Christophe…

Est-il sur le point de recommencer ?

