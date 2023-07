Ici tout commence spoiler : une solution pour Enzo (vidéo épisode du 10 juillet)

Ici tout commence spoiler – Enzo va trouver une solution à une partie de ses problèmes dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Antoine Myriel et son fils Souleymane vont accueillir Enzo chez eux !







Enzo est en fauteuil roulant et il ne peut plus accéder à l’internat. Pour lui faciliter la vie, Antoine décide de l’installer chez lui. Avec Souleymane, ils sont accueillants et mettent du baume au coeur à Enzo ! Une nouvelle coloc à l’institut !

Enzo promet à Antoine de leur cuisiner de bons petits plats en remerciement de l’hébergement. Mais avec Souleymane, ils remarquent que depuis sa rupture avec Rose, Antoine est un peu trop actif…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 704 du 10 juillet 2023, Enzo trouve refuge chez…



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

