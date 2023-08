« 13h15 le dimanche » du 13 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 13 août 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l’épisode 9 de la saison 10 de la série « Le feuilleton des Français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







« 13h15 le dimanche » du 13 août 2023 : le programme

Pour la rediffusion de ce neuvième épisode, direction Lessay, en Normandie, où on retrouve la maire Stéphanie. Elle prépare la saison touristique et s’inquiète pour le « sentier des douaniers », le parcours de grande randonnée le plus fréquenté de France, désormais menacé par la montée des eaux.

🔵 Du badminton et un camp de vacances abandonné



Rencontre avec Milena, étonnante jeune femme qui souffre de paraparésie spastique, une maladie orpheline qui génère un déficit de force dans les jambes. Elle exerce le métier de paludière dans les marais salants de Loire-Atlantique et rêve de représenter la France aux Jeux paralympiques de 2024, dans la discipline qu’elle adore : le badminton. La sportive est classée 14e mondiale dans sa catégorie.

Enfin, focus sur le défi de Julia et Brian, un couple franco-américain qui a décidé de faire revivre un village vacances de 22 hectares à l’abandon, à Ker Al Lann, en Bretagne. Tout est à faire, mais leur motivation leur ferait déplacer des montagnes.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.