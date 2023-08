Les 12 coups de midi du 13 août : Malik pas inspiré par l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 août 2023, 4ème victoire de Malik – Malik a signé une quatrième victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Et Malik a enfin brillé avec un joli Coup de Maître à 20.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Sa cagnotte grimpe ainsi à 13.500 euros de gains.











Publicité





Les 12 coups de midi du 13 août 2023, Malik fait une proposition pour l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, Malik a donc enfin pu faire une proposition. Mais il n’était pas du tout inspiré et a proposé le nom de Gérard Lenorman. Raté !

On a toujours un seul indice : la photo de fond. Il s’agit des falaises côtières du Littoral du Dorset et de l’est du Devon, en Angleterre. Et selon la rumeur, derrière cette étoile, il s’agirait de l’acteur Vincent Lacoste.

Indices présents sur l’étoile : les falaises côtières du Littoral du Dorset en Angleterre

Noms déjà proposés : Dua Lipa, Gérard Lenorman

Les 12 coups de midi du 13 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1