« 13h15 le samedi » du 12 août : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 12 août 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro intitulé « Le Ravenel, histoire d’un naufrage ».





« 13h15 le samedi » du 12 août 2023 : le programme

En janvier 1962, quinze marins sont montés à bord du « Ravenel » et ne sont jamais rentrés au port. Ils ont disparu au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Que s’est-il passé ? Aidées par les progrès de la technologie, de nouvelles recherches ont été entreprises.

Que s’est-il passé ? La météo se serait subitement dégradée ce jour-là : des creux de plusieurs mètres, des rafales jusqu’à soixante nœuds, un froid polaire, mais tout cela ne suffit pas à expliquer le drame.

🔵 De nouveaux espoirs ?

Plus de soixante ans plus tard, le mystère reste entier car le point de naufrage est toujours inconnu. Trop de temps a passé, trop de silence, un sujet tabou… Pour la première fois depuis longtemps, l’espoir renaît.

Le chalutier a fait l’objet de nouvelles recherches aidées par des moyens technologiques. Pour ce document, signé Marion Banchais, Jérôme Mars et Oktay Sengul, le magazine « 13h15 le samedi » était sur place, au commencement de cette campagne de recherches.



