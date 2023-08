Demain nous appartient spoilers : Violette découvre la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 août 2023)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 août 2023 – En ce samedi synonyme de week-end et peut être de vacances, vous vous demandez déjà ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient » ? Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Violette va enfin découvrir la vérité sur le secret de ses parents !

Violette a été enlevée quand elle était petite, elle n’est pas la fille de Didier et Angélique ! Elle est en réalité… la soeur de Damien !

De son côté, Angélique disparait et elle enlève la petite Enora ! Karim et Sara vont tout faire pour retrouver le bébé à temps.

Et Lisa et Aaron vont enfin démarrer une belle histoire !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 août 2023

Lundi 14 août (épisode 1491) : Pour le bien de l’enquête, Sara doit jouer double-jeu. Nathan met les choses au clair avec Dorian. Jordan cherche une oreille compatissante.

Mardi 15 août (épisode 1492) : Violette découvre le terrible secret de ses parents. Nathan est bien décidé à passer à l’action avec Luna. L’heure est à la romance pour Lisa et Aaron.

Mercredi 16 août (épisode 1493) : Karim et Sara se lancent dans une course-poursuite effrénée dans l’espoir de sauver bébé Enora. Aaron subit un interrogatoire de la part de son frère. Jack est face à un dilemme.

Jeudi 17 août (épisode 1494) : Bénédicte reprend connaissance et raconte les circonstances de son agression. Le domaine viticole est en deuil. Marianne ne peut s’empêcher de jouer les trouble-fête.

Vendredi 18 août (épisode 1495) : La véritable identité de Violette éclate au grand jour et fait débat au commissariat. Manon et Nordine doivent gérer une prise d’otage. Gilles, ému, se confie sur son passif.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 14 au 18 août 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…