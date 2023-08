Les 12 coups de midi du 23 août : Bernadette continue, qui est derrière l’étoile ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 23 août 2023, 9ème victoire de Bernadette – Bernadette est toujours Maîtresse de Midi après avoir signé une 9ème victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ».

Elle n’a encore pas brillé et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte arrive ainsi à un total de 23.800 euros de gains en 9 victoires.











Publicité





Les 12 coups de midi du 23 août 2023, l’étoile reste mystérieuse

Sans Coup de Maître, toujours pas de nouvelle proposition pour l’étoile mystérieuse. Le bureau se dévoile mais pas d’indice supplémentaire ! On a toujours quatre indices à disposition pour l’instant : la photo de fond – les falaises côtières du Littoral du Dorset et de l’est du Devon, en Angleterre -, un poney, une grappe de raisin, et un bureau

Mais qui se cache sur cette étoile ? Rappelons qu’il s’agit de l’acteur Vincent Lacoste. Le paysage anglais pour le film « Astérix au service de sa majesté », le poney pour l’affiche du film « Jacky au royaume des filles », et la grappe de raisin pour la route des vins dans le film « Saint Amour ».

Indices présents sur l’étoile : les falaises côtières du Littoral du Dorset en Angleterre, un poney, un grappe de raisin, un bureau

Noms déjà proposés : Dua Lipa, Gérard Lenorman, Carole Bouquet, Julie Gayet



Publicité





Les 12 coups de midi du 23 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1