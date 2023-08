Ici tout commence spoiler : Teyssier se retrouve face à... (vidéo épisode du 28 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les nouveaux élèves vont débarquer à l’institut dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, parmi les nouveaux, Teyssier se retrouve face à un membre de sa famille !

En effet, Bérénice, la demi-soeur de Constance, débarque pour passer le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand.





Et on peut dire qu’Emmanuel ne se montre pas des plus accueillant avec sa belle soeur ! Il est glacial et lui parle de l’héberger que pour une nuit… Teyssier refuse même de l’accompagner déposer sa valise à la maison !

Bérénice semble complètement perdue et et elle se fait même bousculer par une autre candidate…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 739 du 28 août 2023, Teyssier face à Bérénice



