Un si grand soleil du 15 août : Margot met les choses au clair (résumé et vidéo épisode 1217 en avance)

Un si grand soleil du 15 août, spoiler résumé de l’épisode 1217 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 15 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo vient voir Noémie, qui lui dit qu’Akim n’a pas dormi là. Ils ne sont pas réconciliés, Akim lui a dit qu’il avait besoin de réfléchir. Ludo pense qu’il va revenir, il est dingue de lui ! Mais Noémie a senti Akim distant et froid, elle pense qu’ils sont trop différents et qu’ils se sont trop éloignés.







Becker retrouve Janet après une sortie à vélo. Janet a déclaré ses horaires pour aller aider le Père Sylvio sur ses maraudes. Becker ne semble pas ravi et Janet lui dit qu’ils se retrouveront directement au resto. Pendant ce temps là, Christophe vient prendre des nouvelles de Sylvio. Il lui parle de ses maraudes. Christophe propose de l’aider, il décline. A l’hôpital, Janet parle à Alain de ses maraudes, elle est ravie d’exercer la médecine pour les plus démunis.



Akim se confie à Elise sur Noémie. Ils sont trop différents, il pense que ça ne peut pas marcher. Margot l’appelle pour se voir après le boulot, Akim accepte avec le sourire.

Claudine annonce à Laumière et Elisabeth que les travaux vont pouvoir reprendre. Elisabeth lui demande si Louis a bien été blanchi, elle confirme. Becker appelle Alain, il lui demande comment il trouve Janet. Il comprend qu’il est jaloux… Alain lui dit que Sylvio a du charisme, il a séduit tout le service. Chez L Cosmétiques, Elisabeth vient voir Léonore pour lui dire qu’il est très contente pour la bonne nouvelle pour Louis.

Chez Kira, les ados font la fête. Mais Louis est perturbé par Ronan, il ne comprend pas qu’il ait fait ça.

Janet et Sylvio sont en maraude. Ils se trouvent des points communs. Ils s’occupent d’un homme qui s’est cassé le poignet. Janet le rassure pour qu’il accepte d’aller passer un examen. Becker tente d’appeler Janet, qui ne répond pas. Il envoie balader Thierry. Becker va retrouver Janet au maraude, il fait connaissance avec le Père Sylvio. Janet repart avec Clément, mais elle est étonnée qu’il soit venu la chercher. Elle comprend qu’il est vraiment jaloux. Il assure que non…

Margot retrouve Akim, elle lui dit qu’elle regrette ce qui s’est passé. C’était une erreur ! Elle aime Ludo et ne veut pas tout gâcher. Akim n’est pas du même avis mais Margot dit que ça restera là entre eux. Margot retrouve ensuite Ludo au resto. Elle lui dit qu’elle veut qu’ils parlent d’eux, et elle lui dit qu’elle l’aime. Ludo lui dit qu’il l’aime aussi et ils trinquent. Pendant ce temps là, Akim est seul et perdu…

VIDÉO Un si grand soleil du 15 août extrait, Margot fait un choix

