Un Si Grand Soleil du 10 mai : Florent s’éloigne de Claire (résumé et vidéo épisode 1394 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1394 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 10 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Anne range les livres de Philippe, elle essaie de faire de la place. Mais Arnaud ne veut pas qu’elle y touche. Manu appelle Anne, il veut qu’elle passe au commissariat. Chez Florent, Claire reçoit un message de Kira qui ne viendra encore pas ce week-end. Florent reçoit un appel d’Anne, il n’écoute pas Claire qui s’en va et dit qu’il va la retrouver au commissariat.

Alain parle du mariage à Elisabeth, ils veulent se marier cet été et il va falloir s’en occuper. Elisabeth demande à Alain de s’occuper de trouver l’endroit idéal. Il a envie d’inviter pas plus de 100 personnes, il n’a pas envie d’une grande réception. Elisabeth lui dit que tout lui va !



Publicité





Manu montre une photo de Laurent Bourdé à Anne. Elle le reconnait, elle a eu une aventure avec lui il y a quelques semaines. Elle ne l’a vu qu’une seule fois, chez lui. Manu l’informe qu’il fait partie des cambrioleurs, il lui demande si elle lui a parlé du coffre. Elle assure que non. Florent parle d’une coïncidence mais Manu n’y croit pas. Il va organiser une confrontation.

Claire félicite Elisabeth pour le mariage, elle est très heureuse pour eux. Elisabeth aimerait que Claire soit son témoin, elle accepte et elle est touchée. Elle lui dit que ça se passera à Vérone, sans trop de monde. Mais elle avoue que si ce n’était qu’elle, elle aimerait une grosse fête.

Chez L Cosmétiques, Léonore interroge Berthier sur Mathilde. Il pense que c’est le début d’une belle histoire mais il ne l’a encore pas vue, elle a raté son avion. Mais il doit la voir ce soir, il lui a pris un billet… Léonore trouve pas ça normal d’envoyer de l’argent à quelqu’un qu’il ne connait pas.

C’est la confrontation entre Laurent Bordé et Anne. Ils reconnaissent avoir eu des relations ensemble. Manu demande à Laurent si Anne lui a parlé du coffre chez elle, il assure que non. Il jure à Anne que ce n’est pas lui qui a cambriolé chez lui.

Janet parle à Claire de Brochard qui réclame 35.000 euros à l’hôpital malgré le rapport de l’expert. C’est un enfer. Elles parlent ensuite du mariage d’Elisabeth et Alain. Plus tard, Janet a Alain en consultation et parle du mariage en petit comité. Elle lui soumet l’idée qu’Elisabeth a dit ça pour lui faire plaisir mais qu’elle préfèrerait une fête…

Anne se sent responsable, elle pense qu’elle a du dire quelque chose à Bordé. Elle pleure. Florent tente de la rassurer.

Léonore alerte Bilal et Karine au sujet de Berthier. Ils ont peur qu’ils se fassent dépouiller. Léonore demande à Bilal de lui parler, il est réticent mais accepte. Laurent comprend directement que c’est Léonore qui l’envoie. Il les envoie balader et va à l’aéroport chercher Mathilde avec des fleurs… Mais elle n’arrive pas, il reçoit un message… Elle dit que sa mère est malade… Laurent est abattu.

Florent retrouve Enzo, qui lui demande comment ça va avec Claire en ce moment. Il a senti un malaise ce matin… Florent n’a rien vu. Enzo lui dit qu’il est distant. Il lui conseille de faire quelque chose, Florent promet de faire des efforts.

Alain retrouve Elisabeth, il va pouvoir reprendre le travail la semaine prochaine. Il lui parle du mariage, il lui propose une fête avec leurs amis… Elle dit oui, elle veut juste qu’il soit content.

Becker dit à Manu et Alex que Bordé a été placé en détention provisoire. Alex pense qu’Anne a rencardé Bordé sur le coffre sans faire exprès. Manu pense qu’elle est sa complice. Alex ne comprend pas ce que serait le mobile…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Cédric prêt à tuer Thaïs !… (résumé épisode du 22 mai 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 10 mai extrait, Claire jalouse

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv