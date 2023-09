« 13h15 le dimanche » du 3 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 3 septembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans le numéro intitulé « L’affaire Sophie Toscan du Plantier ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 3 septembre 2023 : le programme

Cette série en quatre épisodes du magazine « 13h15 le dimanche » plonge au cœur d’une grande énigme : qui a tué Sophie Toscan du Plantier, le 23 décembre 1996, épouse du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier ? Elle a été retrouvée morte le crâne défoncé à coups de parpaing et de pierres en contrebas de sa maison de vacances, dans le sud de l’Irlande. Qui a pu en vouloir à cette belle jeune femme de 39 ans en cette veille de Noël ?

L’enquête s’est très vite intéressée à Ian Bailey et l’a désigné comme principal suspect. Journaliste à ses heures, il vivait près de la maison de la victime. Ils se connaissaient, s’étaient croisés. Tout semble accuser Ian Bailey, mais rien ne se passe comme prévu dans cette affaire hors normes qui oppose l’Irlande et la France. Et la famille de Sophie se bat sans relâche pour faire éclater la vérité…

🔵 L’accusé sera-t-il présent à son procès ?



Ian Bailey a échappé à la justice irlandaise qui a toujours refusé de l’extrader vers la France. Et malgré les années, les rebondissements et les faux espoirs, les proches de Sophie, et en particulier son fils Pierre-Louis, ont tenu bon, multipliant les actions pour que la vérité éclate.

Le suspect numéro un passera-t-il encore entre les gouttes un quart de siècle après ce terrible meurtre ? Un procès a lieu, à Paris, devant une cour d’assises. Les témoins feront-ils le voyage ? L’accusé, jugé coupable de meurtre en France, vit libre en Irlande. Sera-t-il présent ?

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.