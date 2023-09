Ici tout commence spoilers : le secret de Teyssier dévoilé, les résumés jusqu’au 22 septembre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 septembre 2023 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment puisque Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023.





Et on peut déjà vous dire que le secret de Teyssier va finalement éclater au grand jour ! Et Emmanuel sait que quelqu’un l’a trahi, il cherche de qui il s’agit…







Entre Jim et Jasmine, c’est la guerre ! Thibault est pris entre les deux et réussit à convaincre Jasmine de faire un pas vers Jim…

De son côté, Malik pense avoir démasqué Ophélie.

Et le master débute, mais sans Rose ! Mehdi a perdu l’inspiration…

Lundi 18 septembre (épisode 754) : Dans le bureau du proviseur, Clotilde est seule contre tous. Carla finit par révéler son secret à Bérénice. Entre Jim et Jasmine, le cœur de Thibault balance.

Mardi 19 septembre (épisode 755) : Pour protéger sa place, Teyssier fait un tour de passe-passe. En plein cours, Bérénice endosse le secret de Carla. Pour Thibaut, Jasmine fait un pas vers Jim.

Mercredi 20 septembre (épisode 756) : A L’institut, le secret de Teyssier est enfin révélé. Un membre de l’équipe pédagogique échappe à la rentrée. Léonard et Maya savourent leur nouvelle vie de luxe.

Jeudi 21 septembre (épisode 757) : Teyssier se met à douter de sa garde rapprochée. Au Double A, Ambre change d’avis sur Malik. A peine entré en Master, Mehdi perd l’inspiration.

Vendredi 22 septembre (épisode 758) : L’adversaire de Teyssier est enfin démasqué. Malik en est sûr : cette fois-ci, il tient Ophélie ! Au sein du Master, le cours d’Olivia fait sensation.



