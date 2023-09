« Fiancés malgré eux » : votre téléfilm ce 6 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Fiancés malgré eux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 6 septembre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Comment tuer son mari en 10 leçons ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Fiancés malgré eux » : l’histoire

Anna et Sébastien travaillent dans une agence de publicité à New York. Sébastien, d’origine Française, est créatif, et Anna, Américaine, tient les comptes. Ils travaillent en binôme, mais ils ont beaucoup de mal à s’entendre. Leur directrice les envoie à Paris pour essayer de décrocher un contrat avec Durand Diamonds, un très grand joaillier français. Anna redoute ce voyage car la dernière fois qu’elle est venue à Paris, c’était à l’occasion de sa lune de miel avec son ex-mari. Lors du premier rendez-vous avec les Durand, Anna croit apercevoir son ex-mari et cela donne lieu à un grand quiproquo : les Durand pensent que Sébastien et Anna sont mariés. Voyant leur enthousiasme face à cette nouvelle, les deux collègues décident de jouer le jeu et de continuer à mentir, espérant que cela les aidera à décrocher le contrat…

Fiancés malgré eux, interprètes et personnages

Avec : Alexa PenaVega (Anna Bowman), Nicholas Bishop (Sébastien Laurent), Kate Fahy (Marion Durand), Vincent Winterhalter (Louis Durand)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « French romance ».

« French romance » : l’histoire et le casting

Terry Russel, auteure à succès de romans d’amour, est en panne d’inspiration. Elle vient de divorcer et élève seule sa fille, adolescente. Son éditrice, Leslie Everston, lui arrange un rendez-vous avec son frère Matthew, célèbre chef et propriétaire d’un restaurant très prisé, à New York. La rencontre est un fiasco. Matthew se comporte en séducteur inconstant et Terry lui fait la morale. Le courant ne passe pas. En prime, un critique impitoyable dîne le même soir dans le restaurant de Matthew et lui exprime sa déception face à sa cuisine qui a perdu son âme. Dès la publication de son article le lendemain, le restaurant de Matthew se vide et ses investisseurs le lâchent. Terry apprend par Leslie que si elle ne finit pas son prochain livre au plus vite, elle perdra son contrat d’édition.

Avec : Hilarie Burton (Terry Russell), Victor Webster (Matthew Everston), Emorphia Margaritis (Abby), Jocelin Haas (Jean-Luc)