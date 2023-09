Ici tout commence du 6 septembre : Teyssier s’en prend à Mehdi (résumé + vidéo épisode 746 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 746 – Mehdi est déçu ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il tombe de haut quand Teyssier lui apprend que l’équipe pédagogique a refusé qu’il remplace le chef Landiras en tant que prof ! Et Emmanuel ne va pas mâcher ses mots.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 6 septembre 2023 – résumé de l’épisode 746

Mehdi a travaillé toute la nuit pour son premier cours. Mais Teyssier lui apprend que finalement l’équipe pédagogique a refusé qu’il remplace le chef Landiras ! Mehdi est déçu et ne comprend pas, il insiste pour savoir pourquoi… Emmanuel, sous pression, se lâche et s’en prend violemment à Mehdi. Il lui dit qu’il n’est pas assez pédagogue et surtout que son niveau stagne. Il se repose trop sur ses lauriers et ne progresse plus ! Mehdi en prend pour son grade.

Au Double A, un élève sabote le service d’Anaïs. Jasmine et Thibault font une proposition inattendue à Deva et David. Blasée par la vie de bureau, Laetitia prend une décision radicale.

Ici tout commence du 6 septembre 2023 – vidéo premières minutes



